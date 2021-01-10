Akigo’da yaprak dökümü

TFF 1. Lig'de transfer yasağını resmen kaldırıp anlaşma sağladığı yeni isimlere lisans almaya çalışan Akhisarspor'da düşme hattındaki takımdan kopuşlar sürüyor. Sezon başında 13, son haftalarda da Elmar Bjarnason, Rajko Rotman, Irfan Hadzic ve Taha Yalçıner'in ayrıldığı Akhisar'da Ajdija Vrsajevic de eski kulübü Ankaraspor'un yolunu tuttu.

VEDA MESAJI

Süper Lig döneminden beri son 2.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyip takımla 4'ü UEFA Avrupa Ligi'nde 75 maça çıkan Bosnalı sağ bek sosyal medyada veda mesajı paylaştı. Vrsajevic, mesajında "Bugünden itibaren Akhisarspor ile kontratımı fesh etmiş bulunmaktayım. 3.5 senede çok güzel arkadaşlar edinme fırsatım oldu ve çok güzel anılar biriktirme şansına sahip oldum" dedi. Geçen yıldan beri transfer yapamadan toplam 18 futbolcu kaybeden Akhisarspor, yarın alt sıralardaki direkt rakiplerden Adanaspor'la oynanacak erteleme maçına çıkacak. 34 yaşındaki Vrsajevic, Süper Kupa sevinci yaşadığı Akhisarspor'da 3 sezonda 75 maça çıktı, 1 gol kaydetti.

ALTYAPI HAMLESİ SÜRÜYOR

Akhisarspor yönetimi, takımda yaşanan yaprak dökümü sonrası altyapıya yöneldi. Yeşil-siyahlı kurmaylar, ilk olarak altyapı oyuncularından Semih Görer ve Fırat Yiğit Öztürk ile profesyonel sözleşme imzaladı. Akigo'da, takımda yaşanan yaprak dökümü sonrası son olarak Enes Tayfun da A takıma dahil edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı oyuncularımızdan Enes Tayfun, Semih Görer ve Fırat Yiğit Öztürk ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

■ KENAN MOLLA