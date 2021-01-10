  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Alkışlar Mert’e

Alkışlar Mert’e

Bodrumspor’un genç futbolcusu , ilk sözleşme parası ile köyündeki öğrencilere tablet aldı

Alkışlar Mert’e

10.1.2021

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor'da altyapıdan A takıma yükselerek profesyonel olan 20 yaşındaki Mert Görgülü, aldığı ilk transfer parasıyla köy çocuklarına tablet aldı. Yeşilbeyazlı takımda 6 yıldır görev yapan 20 yaşındaki Mert, profesyonel olarak A takım ile sözleşmesini yaptı, alkışlanacak bir harekete imza attı.

15 ÇOCUĞA TABLET
Mert Görgülü, profesyonel olarak yaptığı sözleşme sonucunda aldığı ilk para ile Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören 15 çocuğa tablet alarak bağış yaptı. Görgülü, doğduğu köye giderek ziyaret ettiği okul önünde öğrencilere tabletlerini hediye etti ve "Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığımda bunun için kendi kendime söz vermiştim. Bu ülke ne çekiyorsa eğitimsizlikten çekiyor, önümüzdeki zamanda da gücüm yettiğince eğitime destek vermeye devam edeceğim. Çocukların sevindiğini görmekten ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkışlar Mert’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.