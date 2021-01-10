Alkışlar Mert’e

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor'da altyapıdan A takıma yükselerek profesyonel olan 20 yaşındaki Mert Görgülü, aldığı ilk transfer parasıyla köy çocuklarına tablet aldı. Yeşilbeyazlı takımda 6 yıldır görev yapan 20 yaşındaki Mert, profesyonel olarak A takım ile sözleşmesini yaptı, alkışlanacak bir harekete imza attı.

15 ÇOCUĞA TABLET

Mert Görgülü, profesyonel olarak yaptığı sözleşme sonucunda aldığı ilk para ile Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören 15 çocuğa tablet alarak bağış yaptı. Görgülü, doğduğu köye giderek ziyaret ettiği okul önünde öğrencilere tabletlerini hediye etti ve "Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığımda bunun için kendi kendime söz vermiştim. Bu ülke ne çekiyorsa eğitimsizlikten çekiyor, önümüzdeki zamanda da gücüm yettiğince eğitime destek vermeye devam edeceğim. Çocukların sevindiğini görmekten ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER