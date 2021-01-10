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Haberler Spor Gaziantep FK Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı

ile yolların ayrıldığını açıkladı

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-siyahlı ekip resmi hesabından, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı

10.01.2021, 18:28

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica dönemi kapandı. Bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren iki taraf anlaşma sağlayamadı ve karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Bu sezon Gaziantep FK başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Rumen teknik adam, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. 2 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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