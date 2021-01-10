  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Yalıkavakspor tarihi sınavda

Yalıkavakspor tarihi sınavda

'nin namağlup tek ekibi olan mavi beyazlılar son 16 turu ilk maçında bugün saat 13.00’te ’u ağırlıyor.

Yalıkavakspor tarihi sınavda

10.1.2021

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 9'da 9 yapan, Türkipe Kupası'nda 3 maçını da kazanıp çeyrek finale yükselen Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında bir diğer Türk ekibi Muratpaşa Belediyespor'u konuk ediyor. Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılacak son 16 turu ilk maçı saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak EHF Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Yalıkavakspor, 3. turda 32 takım arasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. Avrupa arenasındaki ilk maçında evinde rakibini 30-26 yenerek rövanş için avantaj kazanan mavi-beyazlı ekip ikinci karşılaşmayı da 31-22'lik skor ile kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi. Muratpaşa Belediyespor ise, 3. turda Kosova ekibi KHF Ferizaj'ı elemişti. Kulüp başkanı Mehmet Esen, "Üç kulvarda başarıdan başarıya ilerliyoruz. Muratpaşa önünde ilk maçta iyi bir sonuç alıp, tur kapısını aralamak istiyoruz" dedi.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yalıkavakspor tarihi sınavda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.