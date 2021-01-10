Yalıkavakspor tarihi sınavda

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 9'da 9 yapan, Türkipe Kupası'nda 3 maçını da kazanıp çeyrek finale yükselen Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında bir diğer Türk ekibi Muratpaşa Belediyespor'u konuk ediyor. Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılacak son 16 turu ilk maçı saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak EHF Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Yalıkavakspor, 3. turda 32 takım arasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. Avrupa arenasındaki ilk maçında evinde rakibini 30-26 yenerek rövanş için avantaj kazanan mavi-beyazlı ekip ikinci karşılaşmayı da 31-22'lik skor ile kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi. Muratpaşa Belediyespor ise, 3. turda Kosova ekibi KHF Ferizaj'ı elemişti. Kulüp başkanı Mehmet Esen, "Üç kulvarda başarıdan başarıya ilerliyoruz. Muratpaşa önünde ilk maçta iyi bir sonuç alıp, tur kapısını aralamak istiyoruz" dedi.

■ SERVET SARUN