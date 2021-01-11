Petkim nihayet güldü

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Petkimspor, ikinci devrenin ilk sınavında Büyükçekmece Basketbol'u 98-77 mağlup ederek kendine geldi. Maça hızlı başlayan Petkimspor, Ray, Hummer ve Vasiliauskas'ın sayılarıyla 5. dakikayı 13-7 önde geçti. İlk periyodu 21-17 galip kapatan lacivert-beyazlılar, Vasiliauskas'ın üçlüğüyle 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 29-20. Ray ve Wimbush'un sayılarıyla Petkimspor devreyi 50-44 üstün tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçilen üçüncü periyodu da 72-65 önde geçen ev sahibi ekip, son bölümde farkı giderek açtı. Son üç dakikayı 90-70 önde geçen Petkimspor, maçı 98-77 kazanıp hayata döndü. Petkimspor'da, Vasiliauskas 19, Ege 18, Okben 16 ve Ray 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.



PINAR KSK EGALE ETTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fethiye Belediyespor'u da deplasmanda 86-78 yenerek çıkışını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezonki üst üste 8 galibiyetlik serisini yakaladı. Geçen sezon da 5 Ocak 2020'de Anadolu Efes'e 82-80 yenildikten sonra üst üste 8 galibiyet alarak, 23 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik yarışı veren Karşıyaka, ardından korona virüs pandemisinin yayılmasıyla liglerin sonuç ilan etmeden erken sonlandırılmasının üzüntüsünü yaşadı. Bu sezon yine son mağlubiyetini 1 Aralık'ta Anadolu Efes'e deplasmanda 74-61 yenilerek alan Kaf- Kaf, ardından çıktığı 8 maçtan art arda galip ayrıldı.