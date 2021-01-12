Sivasspor - Adana Demirspor CANLI İZLE

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Süper Lig temsilcisi Sivasspor ile TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet Uslu, Okan, Gökhan İnler, Traore, Sinan, Yunus Akgün, Sedat, Lanzafame
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