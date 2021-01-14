Almanya’da gündem Özil

DÜNYACA ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberi Almanya spor gündemini sarsmaya devam ediyor. Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, manşetten verdiği haberde Almanya Futbol Federasyonu yeni başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini ama şimdiye kadar yayınlanmasını istemediğini duyurdu. Gazete, 7 Ekim 2020'de Almanya'nın Köln kentinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı ve 3-3 biten özel karşılaşma öncesi Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller'in Mesut Özil'e mektup gönderdiğini ortaya çıkardı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü kaynak göstererek verilen haberde Mesut Özil'in uzlaşmak istemediğini bildirdi.