Bodrumspor’da kamp start aldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk yarıyı Play-Off yarışına ortak olarak tamamlayan Bodrumspor, ikinci devre öncesi Antalya'da kampa girdi. Belek'te 18 Ocak'a kadar kamp yapacak yeşil-beyazlılar, 20 Ocak'tan itibaren antrenmanlarına yeniden Bodrum Yalıçiftlik Tesisleri'nde devam edecek. Bodrumspor, grupta ikinci yarının ilk maçında 27 Ocak Çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Sezona kötü bir başlangıç yapmalarının ardından, teknik direktör değişikliğinden sonra bambaşka bir havaya büründü. Tahsin Tam'ın görevi devraldıktan sonra ligde 10 maça çıkan yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 6 galibiyet 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 8. sıraya kadar yükseldi.