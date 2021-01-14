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Haberler Spor Efes’in rakibi Khimki

Efes’in rakibi Khimki

Efes’in rakibi Khimki

14.1.2021

ANADOLU Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor. Antrenör Ergin Ataman, istediği sonuçları alamayan Khimki'yi hafife almadıklarını söyledi. Ataman, "Evimizde oynamanın avantajını iyi kullanmak istiyoruz. İyi mücadele ederek galibiyete uzanacağız" dedi.

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