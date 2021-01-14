Kara Kartal çeyrek finalde

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi. 11'de ceza sahası içinde gelişen atakta Michalak'ın içeri çevirdiği pası kale önünde Montero karşıladı ve kornere gönderdi. 20'de Michalak'ın ceza sahası içinden vuruşu auta çıktı. 32'de N'Koudou'nun ceza sahası dışından gönderdiği şut kaleci Zafer'de kaldı. 37'de yine Michalak'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Utku kontrol etti. İlk yarı golsüz kapandı. 55'te ani Rize atağında Fernando kaleci Utku ile karşı karşıya vurdu, N'Koudou yatarak topu kornere yolladı. 63'te N'Sakala ortaladı Mensah çok kötü vurdu. 65'te Selim soldan kesti Doğan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 85'te Oğuzhan'ın köşe atışında Necip kafayla arka direğe aşırttı Larin kafayla tamamladı:1-0. 87'de Güven'in şutunu Selim çizgiden çıkardı, maç 1-0 sona erdi.