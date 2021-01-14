Kızılcabölük’te üç futbolcu gitti

3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi verecek Kızılcabölükspor'da sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan kiralanan 3 futbolcuyla yollar ayrıldı. İki kulüp arasındaki pilot takım anlaşmasının bozulması üzerine Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Gökberk Efe, Furkan Şamil Çetin ve Berk Akdemir'i geri çağırdığı belirtildi. Sarıkırmızılı formayla Gökberk 4, Furkan 2, Berk ise 1 maça çıktı. Kızılcabölük temsilcisi 3 oyuncuya emekleri için teşekkür edip başarı diledi. Mekik, transferde ince eleyip sık dokuyacak. İlk olarak eski futbolcusu Oğuzhan Türkmen ile anlaşan kızılcabölükspor, 5-6 ismi kadrosuna katacak. Başkan Osman Duran, "Ligdeki durumumuz ortada. Risk almanın anlamı yok. Nokta atış yapacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP