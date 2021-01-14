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Lala harekatı

Omar’ın yılbaşı gecesi gözünde yaşadığı kaza sonrası arayışlarını sürdüren İstanbulekibi Strasbourg’da oynayan Fransız futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

Lala harekatı

14.1.2021

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, sağ bek Omar Elabdellaoui'nin alternatifini buldu. Tecrübeli futbolcunun yılbaşı gecesi gözünden yaşadığı kaza sonrası defansa oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, Strasbourg'da görev yapan Kenny Lala'yı gündemine aldı. Le 10 Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Fransız ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtildi. Lala'ya yurt dışından da bazı teklifler olduğu ifade edildi. Habere göre; Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in de Lala'yı istediği açıklandı.

LALA'NIN DEĞERİ 9 MİLYON EURO
29 yaşındaki sağ bek, futbol kariyerine ES Parisienne takımında 2004 yılında başladı. Lala, profesyonel kariyerinde ise sırasıyla Paris FC, Valenciennes B ve Valenciennes A takımlarında oynadı. 2015-17 sezonlarını ise Lens takımında geçirdi. Lala, Lens ekibinde 71 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti. Daha sonra Strasbourg'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 73 kez Strasbourg ekibinde oynayan futbolcu 9 gole imza attı. Bu sezon 19 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kenny Lala'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değerinin 9 milyon Euro olduğu belirtildi.

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