Nazilli çok mutlu

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin ilk yarısını 32 puanla ikinci sırada tamamladı. Lider Fethiyespor ile aynı puanda olan ve averajla ikinci sırada bulunan Naz-Naz, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Hasan Şermet, ilk yarıda gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik eti. Şermet, "Genel olarak baktığımızda, deplasmanda daha başarılıydık. Deplasmanda önemli galibiyetler ve puanlar aldık. İç sahada da önemli puanlar kazandık ancak daha iyisini yapabilirdik. Puan ve konum olarak iyi bir yerdeyiz. Umarım sezon sonunda ligi arzuladığımız zirvede tamamlarız" diye konuştu.

MURAT CAN FIRTINASI ESTİ

Nazilli'de forveti Murat Can Bölükbaşı attığı ve attırdığı gollerle fark yarattı. Sezonun ilk yarısında 16 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 10 kez fileleri sarsarak siyah-beyazlılara büyük katkı sağladı. Ligde İskenderun FK (2), Halide Edip Adıvar, Tokatspor, Tekirdağ, Karaman Belediye, Yozgat 1959 (2) ve Yomra maçlarını boş geçmeyen Murat Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fethiyespor ağlarını havalandırdı. Murat Can bu sezon 5 de asist yaparak atılan 31 golüne 15'ine doğrudan etki ettti. Tecrübeli futbolcu sezon başında kulübe teknik direktör Hasan Şermet'in eski takımı Muğlaspor'dan transfer edilmişti.

İHSAN KARATAŞ