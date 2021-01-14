Uşakspor’dan Vali Kocabıyık’a ziyaret

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 33 puanla Play- Off yarışında tamamlayan Uşakspor'da, kulüp başkanı Hikmet Kahraman ve yönetim kurulu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Başka Kahraman, Vali Kocabıyık'a Uşakspor'a yapmış olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Aşigolar, yardım kampanyası başlatmış, Vali Kocabıyık kulübe destek için 5 bin TL katkıda bulunmuştu. Ancak kırmızı- siyahlı yönetim, kentin desteğini göremedi. Uşakspor'a kentten sadece bugüne kadar 2 bin 200 TL'lik destek sağlandı. Kulüp başkanı Hikmet Kahraman, "Şehrin, takıma sahip çıkmasını istiyoruz" diyerek başarılı bir Uşakspor için birlik olmaları gerektiğini bir kez daha vurguladı.