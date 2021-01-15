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Haberler Spor Aliağa Petkim seri peşinde

seri peşinde

Aliağa Petkim seri peşinde

15.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, seri galibiyetler almak istiyor. İki maçı eksik olan ve şu ana kadar oynadığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 8 yenilgi alan İzmir ekibi, son maçta Büyükçekmece'yi 98-77 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Cumartesi günü deplasmanda Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek Aliağa Petkimspor, kritik karşılaşmayı da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Başantrenör Kestutis Kemzura, kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

KEMZURA: KAZANACAĞIZ
Ligde 20 puanla 14. sırada bulunan Aliağa Petkimspor'da başantrenör Kestutis Kemzura, "Seri yakalamanın peşindeyiz. İyi bir takımımız var. Afyon Belediyesi karşısında da çok iyi mücadele edeceğiz ve gülen taraf olacağız" dedi. İzmir ekibinde sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 16.0, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.3, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas ise 5.7 ortalamayla oynadı.

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