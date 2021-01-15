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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

'nda son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdırmayı başaran ekipler , , , , , , ve Fenerbahçe olurken, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri 14.30'da gerçekleştirilen organizasyonla belli oldu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

15.01.2021, 15:09

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi 14.30'da başlayan organizasyon ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

-Sivasspor - Antalyaspor karşılaşmasının galibi, Galatasaray - Alanyaspor maçı galibi ile eşleşecek.

-Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının galibi, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı galibi ile eşleşecek

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

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