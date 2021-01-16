Akhisarspor’da Gekas sürprizi

AKHİSARSPOR'UN zor günlerinde takıma sahip çıkmak adına ekibi ile talip olan Akhisarlı işadamı İsmail Hocaoğlu, teknik direktörlük konusunda Akhisarspor'un eski efsane oyuncusu Theofanis Gekas ile anlaşma sağladı. Gekas'ın teklifi düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Hocaoğlu, yaptığı görüntülü telekonferansta Yunanlı yıldızla el sıkıştı. 1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, "Gekas'ın gelmesi halinde Akhisarspor'dan alacakları konusunda çözüme varacağını söyledi. Şuanki mevcut kişilerin alacakları ne kadarsa hepsini ödenecek. Transferi açmak ve kadroyu oluşturmak için yeterli miktar ve sponsorlar da hazır" diye konuştu.