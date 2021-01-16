Aydın BŞB’nin play-off inadı

TÜRKİYE'DE 2020 yılı korona virüs pandemisinin etkisiyle geçildi. Bir çok alanda olduğu gibi spor alanında da etkili olan salgın, geçen sezon Sultanlar Ligi'nde Play-Off'ların oynanmasına engel oldu. TVF, normal sezonu tamamlanan ligde Play- Off'ların oynanmayacağına karar verdi. Sezon, ligin normal sıralamasıyla tescil edildi. Ligde Aydın'ı temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda ligi 7. sırada tamamladı, ancak 29 puan toplayıp Play-Off'lara kalma mutluluğu yaşasa da bu maçlara pandemi nedeniyle çıkamadı. Aydın temsilcisi yeni sezon öncesinde kadrosunu yaptığı transferlerle önemli ölçüde güçlendirdi.

İLGİNÇ BİR İSTATİSTİK

YENİLENEN kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan Aydın ekibi, yakaladığı seri galibiyetlerle dikkat çekti. Geçen sezonu Play-Off başarısıyla kapatan ve bu sezon da aynı hedefi belirleyen Aydın ekibi 2020 yılını da yine 7. sırada bitirdi. Bu sezon ligde 24 maça çıkan mavi-beyazlılar, parkeden 14 kez galip 10 kez ise mağlup ayrıldı. Aydın Büyükşehir, bu performansıyla 42 puan toplamayı başardı. Aydın'ın Sultanları, üstünde yer alan 6 takımdan sadece Galatasaray HDI Sigorta karşısında 3-2'lik skorla galibiyet sevinci yaşadı. Aydın BŞB, Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'e deplasmanda 3-0, sahasında 3-1, Eczacıbaş Vitra'ya evinde 3-1, deplasmanda 3-2, Nilüfer Belediyespor ve Türk Hava Yolları ile deplasmanda oynadığı maçları ise 3-1'lik skorla kaybetti.

İHSAN KARATAŞ