Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kurada hem çeyrek final, hem de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor-Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş, Fenerbahçe- Medipol Başakşehir eşleşti. Yarı finalde Demir Grup Sivasspor-Fraport Tav Antalyaspor maçı galibi Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibiyle, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının galibi de Fenerbahçe- Medipol Başakşehir mücadelesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

'VAR' DEVREYE GİRİYOR

Son 16 turundan itibaren VAR sisteminin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar yayıncı kuruluş A Spor ve ATV'den ekranlara gelecek. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Kupa beklentilerimizi karşılıyor" diye konuştu.



ALANYASPOR ÇOK MUTLU

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda geçen sezon finale kadar yükselme başırısı gösteren Aytemiz Alanyaspor, adını çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum BŞB'yi 4-1'lik skorla mağlup eden turuncu-yeşilliler, bu sezon kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.