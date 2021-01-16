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Haberler Spor Trabzon Antalya önünde

Trabzon Antalya önünde

Bordo-mavili ekip ’de 19. hafta mücadelesinde saat 19.00’da formda ’a konuk.

Trabzon Antalya önünde

16.1.2021

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 19. haftasında bugün son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçın hakemi Erkan Özdamar. Karşılaşma beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Antalyaspor'da, sakatlıkları devam eden Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise yeni transfer Berat Özdemir kadroya alındı. Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar toplamda 68 kez birbirlerine rakip oldu. Bordo-mavililer, 68 maçta 40 galibiyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'deki maçlarda Antalya'nın 8, Trabzon'un 29 galibiyeti bulunuyor.

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