  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Zabıta memurunun gözü Avrupa’da

Zabıta memurunun gözü ’da

Zabıta memurunun gözü Avrupa’da

16.1.2021

BORNOVA Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Ali Bilgin, kick boksta Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen ve 2019 yılında Türkiye ikincisi olarak Avrupa'da ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Bilgin'in 2021 hedefi önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonluğu. 12 yıldır profesyonel olarak kick boks yapan zabıta memuru, elde ettiği başarılar ile sadece Bornova'nın değil, İzmir'in gururu oluyor. Evli ve bir kız çocuk babası olan Bilgin, gündüzleri esnafları ve pazarları dolaşarak görevini yerine getirirken, akşamları da antrenmanlarını aksatmıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zabıta memurunun gözü Avrupa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.