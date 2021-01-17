Akhisar’da Ali yolcu

TFF 1. Lig'de maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiren Akhisarspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Tecrübeli futbolcularla yollarını ayırıp genç isimlerle yola devam etmek zorunda kalan Akigo'da genç orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaştı. Başkent ekibinin Ali Kaan için kulübe 2 milyon lira bonservis ödeyeceği ve bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği öğrenildi. Son iki sezondur ortaya koyduğu performansla bir çok kulübün dikkatini çeken Ümit Milli oyuncu için Başkent ekibi elini çabuk tuttu. Ali Kaan Güneren'in en kısa zamanda yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Merkez orta sahada görev yapan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 maçta görev yaptı. Bir asist yapma başarısını gösterdi. Ali Kaan, Akhisarspor'un dışında Amasyaspor 1968 kulübünde forma giydi. Genç oyuncu kariyerinde 50 maçta iki kez rakip fileleri havalandırırken bir asist yaptı.