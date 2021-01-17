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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım arasında yalnızca iki puanlık fark var. Lider Beşiktaş kazanarak koltuğu bırakmamanın peşindeyken Galatasaray kazanarak koltuğu geri almak istiyor.

17.01.2021, 19:06