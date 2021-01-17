Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Vodafone Park'taki maç öncesi iki takım arasında yalnızca iki puanlık fark bulunuyor. Lider Beşiktaş kazanarak koltuğu bırakmamanın peşindeyken Galatasaray kazanarak koltuğu geri almak istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne
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