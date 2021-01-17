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Haberler Spor Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım arasında yalnızca iki puanlık fark var. Lider Beşiktaş kazanarak koltuğu bırakmamanın peşindeyken Galatasaray kazanarak koltuğu geri almak istiyor.

Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

17.01.2021, 19:06

Süper Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'taki maç öncesi iki takım arasında yalnızca iki puanlık fark bulunuyor. Lider Beşiktaş kazanarak koltuğu bırakmamanın peşindeyken Galatasaray kazanarak koltuğu geri almak istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne

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