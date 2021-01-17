Petkim dağıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkimspor parkeden 94-76'lık skorla yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünü 13-2 önde geçen HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kalan dakikalarda Aliağa Petkimspor karşısında aradaki farkı 11 sayıya çıkardığı periyodu 28-17 üstün tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Afyon ekibi, 14. dakikayı 41-17 önde geçti.
EV SAHİBİ FARKI İYİCE AÇTI
Kalan dakikalarda skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkimspor, karşısında Afyon Bld, 23 sayı farkla devreyi 53-30 galip bitirdi. Mücadelenin 25. dakikası Afyon ekibinin 65-38 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi son çeyreğe de 75-48 önde girdi. Son periyotta Aliğa Petkim farkı azaltmaya çalışsa da HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.
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