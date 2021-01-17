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Petkim dağıldı

ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden dün deplasmanda güçlü rakibi ’a farklı mağlup olarak alt sıralardan kurtulamadı

Petkim dağıldı

17.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olan Aliağa Petkimspor parkeden 94-76'lık skorla yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünü 13-2 önde geçen HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kalan dakikalarda Aliağa Petkimspor karşısında aradaki farkı 11 sayıya çıkardığı periyodu 28-17 üstün tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Afyon ekibi, 14. dakikayı 41-17 önde geçti.

EV SAHİBİ FARKI İYİCE AÇTI
Kalan dakikalarda skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkimspor, karşısında Afyon Bld, 23 sayı farkla devreyi 53-30 galip bitirdi. Mücadelenin 25. dakikası Afyon ekibinin 65-38 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi son çeyreğe de 75-48 önde girdi. Son periyotta Aliğa Petkim farkı azaltmaya çalışsa da HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.

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