  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Pınar KSK’nin rakibi G.Antep

’nin rakibi G.Antep

ING Basketbol Ligi’nde üst üste 8 maçını da kazanan Kaf-Kaf, bugün saat 20.00’de G.Doğu ekibini ağırlıyor

Pınar KSK’nin rakibi G.Antep

17.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 maç kazanarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, bugün Empera Halı Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 16 haftada 13 galibiyetle lider Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun gerisinde üçüncü sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u son yılların galibiyet serisi rekorunu kırmak için ağırlayacak. Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf-Kaf, bugün de kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play-Off'a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı. İzmir ekibinde zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar KSK’nin rakibi G.Antep haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.