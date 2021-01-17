Pınar KSK’nin rakibi G.Antep

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 maç kazanarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, bugün Empera Halı Gaziantep Basketbol'u ağırlıyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 16 haftada 13 galibiyetle lider Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun gerisinde üçüncü sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, yarın Empera Halı Gaziantep Basketbol'u son yılların galibiyet serisi rekorunu kırmak için ağırlayacak. Art arda 8 galibiyetle geçen sezon koronavirüs salgınıyla ligler durdurulana kadar yakaladığı seriyi egale eden Kaf-Kaf, bugün de kazanırsa son 16 yılın en iyi serisine imza atacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligde 2004-2005 sezonunda ise Play-Off'a kadar üst üste 10 galibiyet almıştı. İzmir ekibinde zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.