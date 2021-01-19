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Haberler Spor Akhisar’dan gidenler kapışıldı

Akhisar’dan gidenler kapışıldı

Akhisar’dan gidenler kapışıldı

19.1.2021

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırıp anlaştığı futbolculara lisans çıkarmak için kritik haftaya giren Akhisarspor'da takımın kötü performansına rağmen devre arasında kadrodan ayrılan isimlerin 5'i hemen kulüp buldu. Düşme hattına demir atan Akigo'dan ikinci yarı öncesi ayrılan isimlerden Elmar Bjarnason, Yunanistan Ligi'nden FC Lamia'ya, Avdija Vrsajevic TFF 1'nci Lig'de Ümraniyespor'a, Rajko Rotman Tuzlaspor'a, Taha Yalçıner ise Bandırmaspor'a imza attı. Ali Kaan Güneren, 2 milyon TL bonservis bedeliyle Ankaragücü'ne satıldı. Henüz herhangi kulübe transfer olmayan Irfan Hadzic'in adı Boluspor'la anılırken, Musa Nizam'a yine 1. Lig'den birçok talip var.

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