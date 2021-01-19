Bal-Kes bombalıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Transfermarkt sitesi Hırvat golcü Ante Vukusic'in Bal-Kes'ea gelme ihtimalinin olduğunu paylaştı. Ara transfer dönemi içerisinde birçok futbolcu ile temas halinde olduğu yazılan Balıkesirspor'un adı son olarak Vukusic ile birlikte anıldı. Sezona Slovenya'da NK Olimpija takımında başlayan Ante Vukusic toplam 10 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Kırmızıbeyazlılar, Slovenya milli takım forması da giyen forvet oyuncusu Roman Bezjak, en son Samsunspor'da oynayan sol kanat Halil İbrahim Çolak, Berliner AK'den sağ kanat Andaç Güleryüz ve Keçiörengücü forması giyen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile anlaştı, Sancaktepe FK'dan David Deniz Kılınç ile görüşüyor. Roman Bezjak, Celje, Ludogorets, Rijeka, Darmstadt, Jagiellonia, A.Nikosia, Olimpija takımlarında forma giydi, kariyerinde 393 maçta 114 gol kaydetti, 36 da asist yaptı.

SAMED ALİ KAYA TAMAM

Aydeniz Et Balıkesirspor, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Samed Ali Kaya ile anlaşma aşamasına geldi. Adana ekibiyle devre arasında yollarını ayıran 25 yaşındaki forvet oyuncusu Samed Ali'nin bu hafta imza atması bekleniyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da doğruladığı görüşmeler sonucunda futbolcunun Balıkesir'e gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Samed Ali, Adana Demirspor formasıyla 2'si lig, 1'i kupa olmak üzere 3 maçta forma giydi.

SERVET SARUN