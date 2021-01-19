Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken, başarının mimarı teknik direktör Sergen Yalçın, derbilerin kralı oldu. Yalçın, siyah beyazlılar ile çıktığı 6 derbiyi kaybetmedi. Beşiktaş'taki ilk 2 derbisinde Trabzonspor ile 2-2, Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Sergen Yalçın, ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzonspor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 2-0 yenen Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi ise 2-0 ve 4-3'lük skorlarla 2 kez yendi. Genç teknik adam istikrar da sağladı. Geçen sezon Yalçın ile 15 maçta rakiplerine 10 kez üstünlük sağlayan ve yüzde 66,6'lık galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, bu sezon da 18 maçtaki 12 galibiyetle aynı performansı yakaladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Yalçın yönetiminde 2 sezonda oynadığı 33 lig maçında 22 galibiyet alarak genel performansta da yüzde 66,6 kazanma oranına ulaştı.

GÜVEN VERİYOR

Geçen sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Sergen Yalçın, kazandırdığı istikrarla takımını zirveye çıkarmayı başardı. 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 7. sırada kalan Beşiktaş, Yalçın'ın göreve gelmesiyle sezonu 3. sırada tamamlamayı bildi.



İKİ TEKNİK ADAMI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde derbi maçlarda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Güneş'in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 maça çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 43,7'lik kazanma oranı yakaladı. Avcı yönetiminde geçen sezon 2 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, bu kategoride yüzde 50'de kaldı. Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve bunların 3'ünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, galibiyet oranını yüzde 75'e kadar çıkarmayı başardı.



KARTAL'DA İSİM ÇOK

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş'ta yönetim, gündemine 5 oyuncu aldı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona eren ve yarım dönemi boşta geçiren Oumar Niasse, Kasımpaşa'dan Fode Koita, Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan, sözleşme- Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile F.Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'la temaslarını sürdürüyor.



MANDZUKİC ŞOKU

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Mandzukic, Serie A temsilcisi Milan'a imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya gitti. Hırvat golcünün Milan ile son yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun yarım sezon için 1.5 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini söylemişti.