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Haberler Spor Ahmed Yasin Denizlispor’da

Denizlispor’da

Ahmed Yasin Denizlispor’da

20.1.2021

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor, ilk dış transferine imza attı. Yeşilsiyahlılar son olarak BK Hacken forması giyen Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil etti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Yasin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. Avrupa'daki kariyerine İsveç'te başlayan deneyimli futbolcu, bu ülkede BK Forward, Örebro, AIK ve Hacken formalarını giydi. Yasin, Danimarka'da Aarhus, Katar'da ise Al Muaidar ekiplerinde oynadı. Ahmed Yasin, "Denizlispor'a çok büyük katkı sağlayacağım" dedi.

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