Karşıyaka kampa gidiyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ikinci yarısına geçen haftadan beri Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka, Kuşadası'nda kampa girecek. Karşıyaka, pazar gününe kadar sürecek 5 günlük kampta TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun Selçuk'taki tesislerinde antrenman yapacak. Yeşilkırmızılı ekip kampta Manisaspor ve ya Bucaspor 1928'le hazırlık maçı oynamayı da planlıyor. Teknik direktör Soner Tolungüç, ilk yarının son haftalarında takımda yaşanan 13 korona virüs vakasının futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

TAKIMA DEĞİŞİKLİK İYİ GELECEK

Kamp ortamının kadroya maratonun ikinci etabına konsantre olmak için iyi geleceğini ifade eden teknik direktör Soner Tolungüç, "Yeni bir ortamda bulunmak futbolculara çok iyi gelecektir. Çalışmalarımıza hız vereceğiz. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla da eksik yönlerimizi göreceğiz. İyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz" diye konuştu. İzmir temsilcisinde arka adalelerinde hafif sakatlık bulunan Doğukan ve Mustafa Değirmenci ile yan bağlarında esneme olan Harun antrenmanlara çıkmayıp dinlendiriliyor.