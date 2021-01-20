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Haberler Spor Trabzon evinde esti Süper Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında

Trabzon evinde esti Süper Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan , sahasında

Trabzon evinde esti Süper Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında

20.1.2021

Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 22. dakikada Serkan'ın pasında Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-0. 56'da Nwakaeme'nin pasıyla buluşan Flavio, kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu: 2-0. 60'ta Djaniny Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası Eray'ın üzerinden topu buluşturdu: 3-0. 88'de Kravets'in çevirdiği topla buluşan Shengelia skoru belirledi: 3-1. Öte yandan mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen genç oyuncu yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapattı.

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