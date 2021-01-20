Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 22. dakikada Serkan'ın pasında Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-0. 56'da Nwakaeme'nin pasıyla buluşan Flavio, kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu: 2-0. 60'ta Djaniny Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası Eray'ın üzerinden topu buluşturdu: 3-0. 88'de Kravets'in çevirdiği topla buluşan Shengelia skoru belirledi: 3-1. Öte yandan mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen genç oyuncu yaşadığı ağır sakatlığın ardından sezonu kapattı.
Trabzon evinde esti Süper Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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