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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu!

'nda çeyrek final programı belli oldu!

'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde - , Galatasaray - , - ve - maçlarının programı belli oldu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu!

20.01.2021, 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 13:48

2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.

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