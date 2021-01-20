2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının programı belli oldu. İşte detaylar...
2020-2021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 6 Şubat Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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