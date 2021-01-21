Akhisarspor'da yasak kalktı, 5 oyuncuya lisans çıktı

Yeşil-siyahlılarda ülkemizde daha önce Ankaraspor, Bursaspor ve Boluspor'da forma giyip Süper Lig'de 61 maçta 6, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol atan, haftalardır takımla çalışan 30 yaşındaki Kongolu forvet Dzon Delarge'ın yanı sıra 4 gencin daha lisansı çıktı. Akhisar'da Bucaspor 1928'den alınan 21 yaşındaki Serkan Sefil, Medipol Başakşehir'den profesyonel yapılan 18 yaşındaki Bekir Akın, Özkaracaahmet'ten profesyonelliğe geçen aynı yaştaki Fırat Yiğit Öztürk ve Mamak FK'dan 22 yaşındaki Muhammed Mbiya Yıldırım'ın lisansları çıkarıldı.

Akhisarspor'un daha önceden anlaşıp antrenmanlara çıkardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ın yanı sıra, prensipte anlaştığı Nijeryalı forvet Peter Nsima ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'ya da lisans alması bekleniyor. Geçen sezondan beri 19 futbolcu kaybeden Akigo en az 10 takviye yapacak.