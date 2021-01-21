Kupada program açıklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finali'nde oynanacak olan maçların programı belli oldu. A Spor ve ATV'den yayınlanan kupada ilk maç 9 Şubat Salı günü F.Bahçe ile- Başakşehir arasında oynanacak. Bu mücadele saat 21.45'te yayınlanacak. 10 Şubat Çarşamba günü ise yine aynı saatte G.Saray ile A.Alanya kozlarını paylaşacak. 11 Şubat Perşembe günü iki maç var. 17.45'te Sivas-Antalya ile 20.45'te Konya-Beşiktaş karşılaşacak.