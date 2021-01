Galatasaray gaza bastı

G.Saray, transfer bombalarını da patlatıyor. Henry Onyekuru transferi için hem futbolcu hem de kulübü Monaco ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve FC Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu transferinde de mutlu sona yakın. Galatasaray, İrfan Can transferini olumlu sonuçlandırmak adına limitleri ve UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında Başakşehir'e farklı alternatifleri masaya sundu. Cim Bom İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Bu transferin bitme aşamasına geldiği bildirilirken Ümit Milli Takım forması da giyen Halil Dervişoğlu'nun da bugün imza atması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve 2 Ocak'ta tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü. Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.