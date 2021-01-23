Arkas, Tokat virajında

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, bugün Tokat Belediye Plevne ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 15.30'da başlayacak karşılaşma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, 15. hafta erteleme maçında deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendiklerini, Tokat Belediye Plevne engelini de geçmek istediklerini söyledi. Ligde normal sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini bildiren Özden, "Haliliye Belediyespor'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup ederek İzmir'e dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.