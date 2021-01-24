Akigo taarruzda

Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz 11 yeni transferine lisans çıkaran TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, anlaşmaya varılıp bir süredir takımla çalışan Raheem Lawal'ın yanı sıra Gaziantep FK'nın U-19 takımından Mehmet Salih Yiğit'in transferlerini de resmen duyurdu. Ülkemizde Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Ankaraspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'te forma giydikten sonra Al İttihad'a transfer olan 30 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Lawal, kariyerinde Süper Lig'de 112 maçta 8, 1. Lig'de 25 maçta 6 gol attı. 19 yaşındaki sol bek Salih ile ise 3.5 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Akhisarspor, transferde daha önce Kongolu Dzon Delarge, Nijeryalı Nsima Peter, Kamerunlu Akwo Ayuk, Senegalli Paul Keita, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Mbiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik ve Mert Özyıldırım'ı almıştı.

KENAN MOLLA