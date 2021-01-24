Arkas Spor doludizgin

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Tokat'ta konuk olduğu Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 16-25, 21-25, 25-22 ve 19-25 sonuçlandı. İzmir ekibi üst üste oynadığı 7 maçı da kazandı. İlk sette rahat bir oyun sergileyen Arkas, seti 25-16 kazanarak skoru 1-0 yaptı. İzmir temsilcisi üstünlüğünü sürdürdüğü ikinci setten de 25-21 galip ayrıldı. Üçüncü sette ise oyunun son bölümlerinde hatalar yapan Arkas, seti 25-22 kaybetti. Ancak son sette bir ara geriye düşen lacivert-beyazlılar, daha sonra maça ağırlığını koyarak seti 25-19, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.