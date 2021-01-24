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Arkas Spor doludizgin

İzmir temsilcisi, ’nde deplasmanda ’yi yendi, üst üste 7. maçını da kazandı

Arkas Spor doludizgin

24.1.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Tokat'ta konuk olduğu Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 16-25, 21-25, 25-22 ve 19-25 sonuçlandı. İzmir ekibi üst üste oynadığı 7 maçı da kazandı. İlk sette rahat bir oyun sergileyen Arkas, seti 25-16 kazanarak skoru 1-0 yaptı. İzmir temsilcisi üstünlüğünü sürdürdüğü ikinci setten de 25-21 galip ayrıldı. Üçüncü sette ise oyunun son bölümlerinde hatalar yapan Arkas, seti 25-22 kaybetti. Ancak son sette bir ara geriye düşen lacivert-beyazlılar, daha sonra maça ağırlığını koyarak seti 25-19, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

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