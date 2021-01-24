Balıkesirspor düğmeye bastı

Aydeniz Et Balıkesirspor, Kolbeinn Sigthorsson'un peşine düştü. Bir dönem Galatasaray'a transfer olan ancak sakatlığından dolayı hiç forma giyemeyen Sigthorsson'un adı Bal- Kes'le anılıyor. Kırmızıbeyazlılar, son olarak İsveç ekibi AIK Solna'da forma giyen oyuncuyla temasa geçti. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İzlandalı forvetin yeniden Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor. Vikingur, HK Kopavogs, AZ Alkmaar, Ajax, Nantes, Galatasaray, AIK Solna'da oynadı, kariyerinde 227 maça çıktı, 64 gol attı, 19 da asist yaptı. Ara dönem transfer tahtasını açmaya çok yakın olan Balıkesirspor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı- beyazlıların, Türkiye doğumlu Ukraynalı orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş (Dzhemal Kyzylatesh) ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. 14 Eylül 1994 İstanbul doğumlu olan Cemal, futbola Ukrayna'da Zirka U-17 takımında başlarken sonrasında ise Arsenal BT, Vorskla Poltava II, Arsenal Kiev, Kolos Kovalivka ve Volyn Lutsk takımlarında forma giydi. Cemal, Ukrayna 2. Ligi'nde Volyn Lutsk formasıyla 12 maça çıktı, 2 gol kaydetti.

SERVET SARUN