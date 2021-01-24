Milas Belediye iki takviye yaptı

TVF 1. Lig'in lideri Milas Belediyespor, ikinci devre öncesinde kadrosunu iki yeni transferle güçlendirdi. Play-Off maçları sonucunda Efeler Ligi'ne çıkmayı hedefleyen Milas, Slovakyalı pasör çaprazı Jakup Petras ve Arnavut köşe oyuncusu Redi Bakiri'yi kadrosuna dahil etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Hedefimiz Efeler Ligi'ne çıkmak. Bu sebeple devre arasındaki transfer döneminde de teknik heyetimizle gerekli değerlendirmeleri yaptık, iki değerli oyuncu arkadaşımızla kadromuzu güçlendirmiş durumdayız. Hedefe ulaşmak için artık hazırız" diye konuştu.



BUGÜN RAKİP HALKBANK

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 11 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden lider Milas Belediyespor, bugün ikinci devrenin ilk sınavında Halkbank'ı ağırlıyor. Milas Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhamet Tokat, "Play-Off maçları çok zorlu geçecek. İyi bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Yeni transferler Jakup Petras ve Redi Bakiri de, "Milas çok güzel bir şehir. Efeler Ligi hedefimize ulaşmak için tüm gayretle çalışacağız" dediler.

ADEM ÜLKER