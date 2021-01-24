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Ne yaptın Aydın

, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde evinde ’a mağlup olarak, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı

Ne yaptın Aydın

24.1.2021

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 yenildi, Play-Off yarışında yara aldı. İlk sete kötü başlayan ve teknik molayı 12-5 geride geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü Meryem Boz'la farkı eritmeye çalıştı ama etkili olamadı. Nilüfer, Wilhite, Maglio ve Borgo'yla sayılar bulup ilk seti 25-19 kazandı, Aydın BŞB geriye düştü.

İKİNCİ SETİ ALDILAR AMA
İkinci sete de kötü başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-10 mağlup tamamladı. Mola dönüşü Meryem'in etkili oyunuyla 17-16 öne geçen Aydın, ikinci seti 25-23 aldı, skoru 1-1'e getirdi. Aydın BŞB, üçüncü sete kötü başladı, teknik molayı 12-6 geride geçti. Mola dönüşü rakibini bir türlü yakalayamayan mavi-beyazlılar, seti 25-16 kaybetti, bir kez daha geriye düştü: 1-2. Dördüncü sette teknik molayı 12-10 geride tamamlayan Aydın'ın Sultanları, vasatın üstüne çıkamadı, seti 25-21, maçı 3-1 kaybetti, hayal kırıklığı yaşattı.

İHSAN KARATAŞ

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