Ne yaptın Aydın

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 yenildi, Play-Off yarışında yara aldı. İlk sete kötü başlayan ve teknik molayı 12-5 geride geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü Meryem Boz'la farkı eritmeye çalıştı ama etkili olamadı. Nilüfer, Wilhite, Maglio ve Borgo'yla sayılar bulup ilk seti 25-19 kazandı, Aydın BŞB geriye düştü.

İKİNCİ SETİ ALDILAR AMA

İkinci sete de kötü başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-10 mağlup tamamladı. Mola dönüşü Meryem'in etkili oyunuyla 17-16 öne geçen Aydın, ikinci seti 25-23 aldı, skoru 1-1'e getirdi. Aydın BŞB, üçüncü sete kötü başladı, teknik molayı 12-6 geride geçti. Mola dönüşü rakibini bir türlü yakalayamayan mavi-beyazlılar, seti 25-16 kaybetti, bir kez daha geriye düştü: 1-2. Dördüncü sette teknik molayı 12-10 geride tamamlayan Aydın'ın Sultanları, vasatın üstüne çıkamadı, seti 25-21, maçı 3-1 kaybetti, hayal kırıklığı yaşattı.

İHSAN KARATAŞ