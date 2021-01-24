Tarzan’da gözler artık ikinci yarıda

3. Lig 1. Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yoğun tempoda ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. Ataman yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular taktik çalışması yaptı. Antrenman 1.5 saat sürerken, çalışma toplu oyunla başladı. Antrenmanın ana bölümünde Tarzanlar, yarı sahada çift kale maç yaparken, antrenman stretching ile son buldu. Hafif sakatlıkları bulunan Serhat Maden, Uğur Parlak ve Berk Akıncı ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Antrenmanın sonunda sahaya gelen minik kedi antrenmanın neşe kaynağı olurken, oyuncularımız minik kedi ile kısa süreli oyun oynadı.

■ CÜNEYT HASÇELİK