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Haberler Spor Akigo’dan hayata dönüş

Akigo’dan hayata dönüş

. Lig’de son 8 maçını kaybeden ve ilk devreyi küme düşme potasında tamamlayan yeşil-siyahlılar, yeni yüzüyle çıktığı ’u deplasmanda yenip kurtuluş ışığını yaktı.

Akigo’dan hayata dönüş

25.1.2021

TFF 1. Lig'de ilk devreyi küme düşme potasında tamamlayan, transfer yasağını kaldırıp kadrosuna takviye yapan Akhisarspor, ikinci yarının ilk sınavında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti, 9 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı. 13'te Ferhat'ın uzaklardan sert şutu yan direkte patladı. 37'de ani gelişen Akhisarspor atağından Delarge ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla Akigo'yu 1-0 öne geçirdi. 65'te Onurcan farkı ikiye çıkardı. 0-2. 76'da Keita'nın arapasını alan Delarge topla ceza sahası içine girdi, altıpastaki arkadaşı Onurcan'ı gördü. Onurcan topu boş kaleye bırakarak durumu 3-0 yaptı. Akhisarspor, mücadeleden 3-0 galip ayrılıp kurtuluş yolunda önemli bir zafere kazandı.

KENAN MOLLA

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