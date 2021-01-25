Akigo’dan hayata dönüş

TFF 1. Lig'de ilk devreyi küme düşme potasında tamamlayan, transfer yasağını kaldırıp kadrosuna takviye yapan Akhisarspor, ikinci yarının ilk sınavında Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti, 9 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı. 13'te Ferhat'ın uzaklardan sert şutu yan direkte patladı. 37'de ani gelişen Akhisarspor atağından Delarge ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla Akigo'yu 1-0 öne geçirdi. 65'te Onurcan farkı ikiye çıkardı. 0-2. 76'da Keita'nın arapasını alan Delarge topla ceza sahası içine girdi, altıpastaki arkadaşı Onurcan'ı gördü. Onurcan topu boş kaleye bırakarak durumu 3-0 yaptı. Akhisarspor, mücadeleden 3-0 galip ayrılıp kurtuluş yolunda önemli bir zafere kazandı.

KENAN MOLLA