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Altekma geçit vermedi

Play-Off hesapları yapan İzmir temsilcisi, ’u yenerek yoluna yara almadan devam etti.

Altekma geçit vermedi

25.1.2021

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Altekma, Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. Son maçta İstanbul BŞB'yi de dize getiren İzmir ekibi yoluna devam etti, Play- Off yarışında yara almadı. İlk set çok çekişmeli geçti. Oyunun son bölümünde etkili olan Altekma seti 30-28 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü koruyan Altekma seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette basit hatalar yapan İzmir temsilcisi seti 25-23 kaybetti ve skor 2-1 oldu. Son sette ise müthiş bir mücadele yaşandı. Ancak Altekma seti 25-23, maçı 3-1 kazandı.

HALKBANK RAKİP TANIMADI
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde şu sonuçlar alındı: F.Bahçe-Haliliye: 3-0, Tokat Plevne- Arkas: 1-3, Arhavi-Afyon Bld: 1-3, Spor Toto-İnegöl Bld: 3-2, İstanbul Büyükşehir Belediye-Halbank: 0-3, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3, Sorgun Belediye-Galatasaray:.....

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