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Haberler Spor Namağlup tek takım olan Manisa FK galibiyet peşinde

Namağlup tek takım olan galibiyet peşinde

Profesyonel liglerdeki tek namağlup takım unvanına sahip olan , Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde yarın ağırlayacağı FK’yı da yenerek 2. yarıya galibiyetle başlamak istiyor. , Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde yarın sahasında ’yı konuk edecek. Manisa FK, rakibini yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

Namağlup tek takım olan Manisa FK galibiyet peşinde

26.01.2021, 12:40

Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde ilk yarıyı 48 puanla zirvede tamamlayan Manisa FK, Çorum FK maçını kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Ligin ilk yarısında Çorum'da oynanan karşılaşmayı Manisa Futbol Kulübü 3-1 kazanmıştı. Manisa FK ilk yarıda oynadığı 18 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alırken hiç yenilgi yüzü görmedi. Kalesinde 14 gol gören Manisa FK, rakip ağlara ise 56 gol atarak profesyonel liglerdeki tek namağlup takım olma özelliğini korurken en fazla gol atan takım da oldu.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ YUNUS DURSUN
Manisa Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek. Mücadelede Yunus Dursun'un yardımcılıklarını Çetin Öncel ve Mustafa Yüksel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürkan Tanoğlu.

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