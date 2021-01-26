Pınar KSK bir harika

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkim Spor'u 85-75 yenerek üst üste 10. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka müthiş grafiği ile dikkatleri üzerine çekti. Kaf- Kaf ikinci sıradaki yerini korurken Başkan Turgay Büyükkarcı takımını yere göğe sığdıramadı. Taraftarlarının yokluğuna rağmen önemli bir seriye imza attıklarını, hafta sonu Tofaş'ı da yenerek 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık seriyi 11 maça çıkartmaya çalışacaklarını belirten Büyükkarcı, "Üst üste 10 maç kazanmak kolay iş değil. Birlik beraberlik, güçlü sevgi bağları, doğru çalışma bizi bu noktaya getirdi" diye konuştu.

YENİ HEDEF BİLBAO BASKET

Büyükarcı şöyle devam etti: "Başantrenörümüz Ufuk Sarıca, 300. kez takımımızın başında sahaya çıktı ve bu çok önemli bir istikrar. Tek üzüntüm bu güzel seriyi taraftarlarımızın önünde alamamış olmamız. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bilbao Basket'i pazar günü ise evimizde Tofaş'ı mağlup ederek iki kulvarda da hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz."