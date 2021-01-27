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Haberler Spor Antalyaspor’a transfer yasağı

Antalyaspor’a transfer yasağı

Antalyaspor’a transfer yasağı

27.1.2021

FT Antalyaspor'a, Samir Nasri, Danilo Sousa Campos, Saso Fornezzi ile Shakhtar Donetsk'e olan 4 milyon 350 bin Euro'luk borç nedeniyle transfer yasağı getirildi. Bugün mevcut yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapacağı, bu görüşmenin ardından hocanın transferde ısrarcı olması halinde paranın bulunup engelin kardırılmaya çalışacağı belirtildi. Yanal'dan transfer yönünde bir talep gelmediği fakat son görüşmenin ardından ortak bir karara varılacağı öğrenildi. Öte yandan Ersun Yanal'ın 9 Şubat'taki genel kurula kadar görevinin başında olduğu, takımdan ayrılmayı düşünmediğine dikkat çekildi.

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