Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE

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Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djanin