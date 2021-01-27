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Haberler Spor Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE

Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE

Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE

27.01.2021, 20:30

CANLI YAYIN

Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djanin

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