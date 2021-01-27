Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE

Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djanin
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