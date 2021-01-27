Denizlispor’da Olsson sesleri

Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor, transferde atağa kalktı.

Horoz, İsveçli sol bek Martin Olsson ile temasa geçti. İsveç Ligi ekiplerinden Helsingborg forması giyen 32 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yapıldı.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Kariyerinde İsveç Milli Takımıyla 51 maça çıkan Olsson 5 gol attı. Öte yandan Ege ekibi altyapıdan 3 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu A Takıma çıktı. Ayrıca Horoz, Alanya'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu kadroya kattı.