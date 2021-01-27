  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Denizlispor’da Olsson sesleri

Denizlispor’da Olsson sesleri

Denizlispor’da Olsson sesleri

27.1.2021

Süper Lig'in son sırasında yer alan Denizlispor, transferde atağa kalktı.
Horoz, İsveçli sol bek Martin Olsson ile temasa geçti. İsveç Ligi ekiplerinden Helsingborg forması giyen 32 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yapıldı.
Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Kariyerinde İsveç Milli Takımıyla 51 maça çıkan Olsson 5 gol attı. Öte yandan Ege ekibi altyapıdan 3 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu A Takıma çıktı. Ayrıca Horoz, Alanya'dan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu kadroya kattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da Olsson sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.