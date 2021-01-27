Haydi Kaf-Kaf

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, bugün evinde kritik bir sınav verecek. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak maçta İspanya temsilcisi Retabet Bilbao Basket'le karşı karşıya gelecek. Grupta ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, bir basamak altındaki rakibini mağlup etmesi halinde ilk 2'de yer alıp adını bir üst tura yazdıracak. Grupta liderlik koltuğunda oturan Almanya ekibi Brose Bamberg Play-Off'u garantilerken, tur atlayacak ikinci takım Pınar Karşıyaka ya da Bilbao Basket olacak.

İLK MAÇI KSK KAZANMIŞTI

Grupta deplasmanda oynadığı ilk maçta İspanyol ekibini 81-72 mağlup eden KSK, bugünkü randevuda 9 sayı farkla yenilse bile genel averajda üstün olması nedeniyle bir üst tura yükselecek. Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi, müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.